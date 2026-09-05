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Tanker Devrilmesi: İki Kişi Kurtarıldı

Tanker Devrilmesi: İki Kişi Kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma anı kask kamerasına yansıdı; yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sıkışan iki kişinin kurtarılma anları itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Şükürlü Mahallesi Bismil-Diyarbakir kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle akaryakıt tankeri devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan iki kişi, itfaiye erleri tarafından sağ çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sıkıştıkları yerden çıkartılma anları, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ekiplerin zamanla yarışıp yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ettikleri yer aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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