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Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Araç Kaldırıma Çarptı: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Araç Kaldırıma Çarptı: 1 Yaralı
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Diyarbakır’da iddiaya göre hızla kavşağa giren araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Diyarbakır'da iddiaya göre hızla kavşağa giren araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi Tema Park Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre hızla kavşağa giren plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay nedeni ile bir süre trafiğe kapanan cadde, aracın çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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