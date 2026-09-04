Diyarbakır'da Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iş yerinde iki gün boyunca mahsur kalan yavru Kedi, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Tepe Mahallesi'nde çarşıda bulunan bir iş yerinin dış cephe yalıtım boşluğunda bir kedi yavrusu mahsur kaldı. İş yeri sahibi Sinan Avcı, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkartma çabaları sonuç vermeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve hayvansever Yasin akdemir isimli vatandaşın uzun uğraşları sonucunda kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. İş yeri sahibi Sinan Avcı, "Marketimin giriş kısmında kapı üstünde bulunan boşlukta kedi sesi duydum, iki gün boyunca tüm uğraşlarıma rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkartamadım. Bende vicdani olarak kedinin zarar görmemesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedim. İtfaiye ekipleri ve hayvansever komşum Yasin Akdemir ile birlikte kediyi mahsur kaldığı alandan kurtarmayı başardık. Kediyi zarar görmeden kurtarabildiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Yavru kedi, bakımlarının ardından koruma altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı