Diyarbakır'da deprem bölgesine 96 derslik daha

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Diyarbakır'da 96 derslik daha eğitim öğretime kazandırıldı.

Depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) merkez Bağlar ilçesinin Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için konutlar inşa edildi.

Burada yaşayan afetzedelerin eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında geçen yıl tamamlanan 96 derslikten oluşan 3 okul hizmet vermeye başladı.

Bölgede bu yıl inşası tamamlanan 96 derslikten oluşan 3 okul daha 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

"4 okulun da inşa süreci başladı"

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, AA muhabirine, depremlerin ardından kentte başlatılan çalışmalar kapsamında eğitim yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından yaklaşık 14 bin konutun yapıldığını belirten Sadoğlu, "Burada konut inşaatı bitti, yerleşmeler büyük oranda tamamlanmak üzere. Eğitim yatırımları da aynı şekilde devam ediyor. Geçen yıl bu bölgede 3 okulda 96 dersliği eğitim ve öğretime açtık. Bu yıl 96 dersliği daha tamamlamış olduk. Toplamda 192 dersliğimiz Oğlaklı Mahallesi'nde bulunan öğrencilerimize hizmet verecek. İhalesini ve yer teslimini yaptığımız 4 okulun da inşa süreci başladı." dedi.

Sadoğlu, depremden etkilenen vatandaşların eğitim öğretim sürecinin aksamaması için bütün tedbirleri aldıklarını ifade ederek, hiçbir öğrenciyi mağdur etmeyecek şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

"Yeni yatırımları da yık-yap çerçevesinde yürütüyoruz"

Kent genelinde de olası depremlere karşı okulların yapı stokunu incelediklerini anlatan Sadoğlu, "Bakanlığımızın Fırat Üniversitesiyle yaptığı protokol çerçevesinde bütün okullarımız elden geçiriliyor. Bazı okullarımıza da yıkım kararı çıkarılıyor. Yıkım kararları çerçevesinde o okulları boşaltıyoruz. Yeni yatırımları da yık-yap çerçevesinde yürütüyoruz. Şehrimizin eğitim altyapısını depreme daha dayanıklı, güçlü ve güvenli hale getirme noktasında çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Sadoğlu, yeni inşa edilen okullarda sadece derslik değil öğrencilerin faydalanabileceği spor alanları, laboratuvarlar, oyun atölyeleri ve etkinlik alanlarının da yer aldığını belirtti.

"Okullar şimdi çok yakın"

Oğlaklı Mahallesi'nde yaşayan ve yeni inşa edilen ortaokula çocuğunun kaydını yaptıran depremzede Mihrivan Aktan, bölgeye taşındıkları ilk dönemde okullara uzak bir noktada olmalarından dolayı sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

Aktan, yeni okulların eğitim ve öğretime açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Okullar şimdi çok yakın. Okul sayısı da artıyor ve okullar çok temiz. Çocuğum 6. sınıfa geçti. Daha önce servisle okula gidip geliyordu. Şimdi evimizin yakınında inşa edilen okula kaydını yaptırdım." dedi.

Kaynak: AA