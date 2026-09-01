Trabzonlu iş insanı Amed formasıyla Diyarbakır sokaklarında

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında Trabzonlu iş insanı Eşref Saral da yer aldı. Saral'ın karşılaşma öncesinde ve sonrasında yaptığı hareketler dikkat çekti.

1.500 AMEDSPOR FORMASI HEDİYE ETTİ

Trabzonlu iş insanı Eşref Saral, mücadele öncesinde Amedsporlu taraftarlara 1.500 adet Amedspor forması hediye etti. Saral daha sonra Amedspor- Trabzonspor karşılaşmasını Diyarbakır Stadyumu'ndan takip etti.

AMEDSPOR 90. DAKİKADA KAZANDI

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın 11. dakikada attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Amedspor, ilk yarının son bölümünde Sor'un golüyle beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 90. dakikada Gift Orban'ın attığı golle skoru 2-1'e getirerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

AMED FORMASIYLA SOKAĞA ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından Eşref Saral, Amedspor formasını giyerek Diyarbakır sokaklarında taraftarların arasına katıldı. Trabzonlu iş insanı, Amedsporlu taraftarlarla birlikte 2-1'lik Trabzonspor galibiyetini kutladı. Saral'ın memleketinin takımına karşı alınan galibiyeti Amedspor formasıyla kutlaması gecenin dikkat çeken detaylarından biri oldu.