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Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor
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Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare çevresinde yaşayan ve “Songül Abla” olarak bilinen bir kadının gün boyunca şiddetli ağrılar çektiği ve zaman zaman “Canım yanıyor” diyerek yardım istediği öne sürüldü. Çevredekiler, kadının bağırsak bölgesinde açık yara bulunduğunu, sık sık kanama yaşadığını ve kimliği bulunmadığı için sağlık hizmetine erişemediğini iddia ederek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin tarihi noktalarından Dört Ayaklı Minare çevresinde yaşanan tablo, bölgedeki vatandaşları endişelendiriyor.

Çevre esnafı ve görgü tanıklarının aktardığına göre bölgede “Songül Abla” olarak bilinen kadın, gün boyunca şiddetli ağrılar çekiyor ve zaman zaman “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor.

SIK SIK KANAMA YAŞIYOR

Çevrede bulunanların ifadelerine göre kadının bağırsak bölgesinde açık yara bulunuyor. Bu nedenle gün içerisinde kanama yaşadığı ve kıyafetlerini defalarca değiştirmek zorunda kaldığı öne sürülüyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Songül Abla’nın kanser hastası olduğunu ifade ediyor. Ancak kadının hangi hastalığa sahip olduğu, hastalığın hangi aşamada bulunduğu veya kesin teşhisinin ne olduğu konusunda resmi bir tıbbi bilgi bulunmuyor.

“KİMLİĞİ OLMADIĞI İÇİN SAĞLIK HİZMETİNDEN FAYDALANAMIYOR” İDDİASI

Kadının sağlık durumunun zaman içerisinde daha da ağırlaştığı belirtilirken, çevredekiler yaşananlara çözüm bulunmasını istiyor. Ancak kadının kimliğinin olmadığı ve bu nedenle sağlık hizmetinden faydalanamadığı da iddialar arasında.

ESNAF VE VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Kadının durumuna uzun süredir tanıklık eden bölge esnafı ve vatandaşlar, olayın artık yalnızca sosyal yardım kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtiyor. Vatandaşlar, kadının sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerekli tedavinin başlatılması ve sosyal koruma mekanizmalarından yararlandırılması için ilgili kurumların harekete geçmesini istiyor.

Sur’un simge noktalarından birinde yaşanan bu tablo karşısında bölge halkının gözü, Songül Abla için atılacak acil adımlarda.

Umut Halavart
Umut Halavart
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