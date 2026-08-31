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Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı Haber Videosunu İzle
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
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Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor'un Diyarbakır'da karşılaşacağı mücadele öncesinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun geçmişte yaptığı açıklama yeniden hatırlandı. Hacıosmanoğlu'nun, "Hakemlere söyleyeceğim şey şu, eğer Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa cüzi de olsa bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın" sözleri maç öncesi dikkat çekti.

  • Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır'da karşılaşacak.
  • TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, geçmişte hakemlere 'Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynarsa takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın' ifadesiyle örnek vermişti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklama dikkat çekti.

"TAKDİR HAKKINI DİYARBAKIRSPOR'DAN YANA KULLANACAKSIN"

Hacıosmanoğlu, geçmiş dönemde hakemlere ilişkin yaptığı açıklamada Trabzonspor ile Diyarbakırspor üzerinden dikkat çeken bir örnek vermişti.

Hacıosmanoğlu'nun o dönem kullandığı ifadeler şöyle:

"Hakemlere söyleyeceğim şey şu: Eğer Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa cüzi de olsa bir takdir hakkın varsa o takdir hakkını Diyarbakırspor'dan yana kullanacaksın."

YILLAR SONRA DİYARBAKIR'DA KRİTİK MAÇ

Hacıosmanoğlu'nun geçmişte Trabzonspor ve Diyarbakırspor üzerinden verdiği bu örnek, Amedspor ile Trabzonspor'un Diyarbakır'da karşılaşacak olması nedeniyle yeniden hatırlandı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki mücadelede iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVoltaj 2699:

Bu sene Amedsporu şampiyon yapar bunlar

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Haber Yorumlarımurat toprak:

arsiv unutmaz..

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Haber YorumlarıAllround Consultancy 020:

Neden?

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ytalama

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

E tabii , Amedspor'u 3-0 galp ilan edin , olsun , bitsin. Diyarbakırlılar yeni transferleri seyredecek , . Zira herkes eşit...

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