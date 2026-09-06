Diyarbakır'da Video Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde otomobille gelen 2 kişinin video oyun salonuna düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıda 2 otomobil ve 1 kamyonet de kurşun isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 470'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz 2 kişi, video oyun salonuna tabancalarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla, 1 kişi ise oyun salonunun bitişiğindeki büfenin camının kırılması sonucu yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıda ayrıca çevrede bulunan 2 otomobil ile 1 kamyonete de kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin olay yerine yaptıkları incelemede de çok sayıda tabanca kovanı bulundu.

Şüphelilerin yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı