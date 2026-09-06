Haberler

Diyarbakır'da Video Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Video Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, kimliği belirsiz iki kişi otomobille geldikleri bir video oyun salonuna silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredeki iki otomobil ve bir kamyonete de kurşun isabet etti. Şüpheliler kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde otomobille gelen 2 kişinin video oyun salonuna düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıda 2 otomobil ve 1 kamyonet de kurşun isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 470'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz 2 kişi, video oyun salonuna tabancalarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla, 1 kişi ise oyun salonunun bitişiğindeki büfenin camının kırılması sonucu yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıda ayrıca çevrede bulunan 2 otomobil ile 1 kamyonete de kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin olay yerine yaptıkları incelemede de çok sayıda tabanca kovanı bulundu.

Şüphelilerin yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler

Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti

Komşuda zincirleme kazanın ardından tanker patladı; bilanço çok ağır

Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı

Derbi bitti Kerem patladı: Mide bulandırıyor
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara sokaklarında sürpriz! Kamerayı geri sarınca gözlerine inanamadı
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar