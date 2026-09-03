Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı