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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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