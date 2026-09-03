Diyarbakır'da Anız Yangını: 100 Dönüm Kül Oldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan anız yangınında 100 dönümlük alan kül oldu.

Olay sabah saatlerinde Boğaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Biçilmiş arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Olayda 100 dönümlük alan kül oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı