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Diyarbakır'da Anız Yangını: 100 Dönüm Kül Oldu

Diyarbakır'da Anız Yangını: 100 Dönüm Kül Oldu
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Boğaz Mahallesi yakınlarında biçilmiş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangınında 100 dönümlük alan zarar gördü. Olay yerine sevk edilen Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan anız yangınında 100 dönümlük alan kül oldu.

Olay sabah saatlerinde Boğaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Biçilmiş arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Olayda 100 dönümlük alan kül oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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