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Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler Haber Videosunu İzle
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
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Süper Lig'de bu akşam oynanacak Amedspor-Trabzonspor karşılaşması öncesinde Diyarbakır'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentte Trabzonspor formasıyla gezen bir taraftarın önünü kesen bazı Amedsporlu taraftarlar, bordo-mavili formayı çıkarttırdı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile Trabzonspor bu akşam Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde kentte iki takım taraftarlarını karşı karşıya getiren bir olay yaşandı.

TRABZONSPOR FORMASINI ÇIKARTTIRDILAR

Diyarbakır'da Trabzonspor formasıyla gezen bir taraftar, bazı Amedsporlu taraftarlarla karşılaştı. Amedsporlu taraftarların bordo-mavili taraftardan üzerindeki Trabzonspor formasını çıkarmasını istediği, taraftarın da formasını çıkardığı görüldü.

MAÇ ÖNCESİ GERİLİM

Amedspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Trabzonspor kafilesi de karşılaşma için Diyarbakır'a gelirken, bordo-mavili takımın başında Fatih Tekke yer alacak.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Çok'ta iyi yapmışlar ellerine sağlık arapzonun formasının diyarbakır da işi yok

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Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Dünya küçük, Trabzona dokunmayacaktınız

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

bölücülük yapacağına dil öğren, cahil kalma. türkler ve kürtlerin 3 te 2 sinin birbiri ile kız alıp verme ile akrabalık bağı oluşmuş. etle tırnak gibi. artık kime taşeronluk yapıyorsan vazgeç. türküm ve en sevdiğim insanlardan bazıları kürt. biz kardeşiz.

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Haber Yorumlarıf5p2p4674n:

etme bulma dünyası onlarda Salah gelince artislik yapmışlardı helal olsun o formayı çıkarttıranlara

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

...PKK izin vermez

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