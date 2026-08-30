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Diyarbakır'da kuduz: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kuduz: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokak kedisinin ısırdığı 4 yaşındaki N.K., kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aile, çocuğun rahatsızlanması üzerine 10 Ağustos'ta hastaneye başvurmuş, 13 Ağustos'ta kuduz tespit edilmişti.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kedi ısırması sonucu kuduz tespit edilen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesi'nde yaklaşık yaklaşık 4 ay önce, N.K. (4) isimli kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırılmıştı. Aile, çocuğun rahatsızlanması üzerine 10 Ağustos'ta hastaneye başvurup durumu bildirmişti. Yapılan tetikler sonucunda 13 Ağustos'ta kuduz tespit edilmiş, çocuğun tedavisine başlanmıştı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi devam eden N.K., bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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