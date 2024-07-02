Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek ir sorun, çözüm aramalıyız

Kayseri'de yaşanan gerilimin ardından Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı. Azez, El Bab ve Afrin'de, Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Provokatör şahıslar, Türk bayraklarına da çirkin saldırıda bulundu. Olayların büyümesiyle Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"ÜLKEMİZE BUNU NEDEN YAPTINIZ?"

Sığınmacı sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Şahan Gökbakar, X hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizdeki sığınmacı meselesi bu ülkeyi yok edecek bir sorun. Hem çok kolay bir şekilde iç karışıklık hali alabiliyor (bkn: KAYSERİ), hem de gelecekte Türk toplumunun yapısını bozacak ve yıllar içinde yok edecek büyük bir felaket. Soruyorum ve bir kez daha soruyorum... Ülkemize bunu neden yaptınız? Nasıl yapabildiniz bunu? Acilen bu işe tüm toplum olarak çözüm aramalıyız" dedi.