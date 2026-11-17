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Sinema dünyasının yıllardır merakla beklediği yeni James Bond'un kim olacağı sorusu yanıt buldu. Amazon MGM Studios, efsanevi 007 karakterini İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın canlandıracağını duyurdu. Alacakaranlık ve The Batman filmleriyle dünya çapında ün kazanan 40 yaşındaki oyuncu, Daniel Craig'den boşalan koltuğun yeni sahibi oldu.

YILLARDIR BEKLENEN KARAR AÇIKLANDI

2021 yapımı Ölmek İçin Zaman Yok filmiyle Daniel Craig'in James Bond macerasının sona ermesinin ardından gözler yeni oyuncunun kim olacağına çevrilmişti. Uzun süren oyuncu seçme sürecinin sonunda yapım şirketi tercihini Robert Pattinson'dan yana kullandı.

Pattinson böylece Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'in ardından James Bond'u canlandıracak yedinci oyuncu oldu.

"HAYALLERİMİN GERÇEKLEŞMESİ"

Yeni rolüne ilişkin açıklama yapan Robert Pattinson, James Bond'un sinema tarihinin en efsanevi karakterlerinden biri olduğunu belirterek 007 rolünün kendisine emanet edilmesini hayatının en büyük onurlarından biri olarak nitelendirdi.

Ünlü oyuncu, bu rolün kendisi için bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geldiğini ifade ederek yeni projede yer almaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DENIS VILLENEUVE VAR

James Bond serisinin 26. filmini Dune ve Arrival gibi yapımlarla tanınan Denis Villeneuve yönetecek. Senaryoyu ise Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alacak.

Filmin yapımcılığını Amy Pascal ve David Heyman üstlenecek. Henüz adı ve vizyon tarihi açıklanmayan yapım, Amazon MGM Studios'un yaratıcı kontrolünde hazırlanacak ilk James Bond filmi olacak.