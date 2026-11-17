Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili Avrupa basınından dikkat çeken bir iddia geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin devam eden finansal usulsüzlük davasının, Nijeryalı golcünün geleceğini de etkileyebileceği ileri sürüldü.

MANCHESTER CITY'DE TARİHİ DAVA

Finansal kuralları ihlal etmekle suçlanan Manchester City, devam eden dava sürecinin sonucuna göre ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. İngiliz ekibinin olası bir puan silme cezası veya Avrupa kupalarından uzak kalma ihtimali nedeniyle kadrosundaki bazı yıldız futbolcuları kaybedebileceği iddia ediliyor. Bu isimlerin başında ise Norveçli golcü Erling Haaland geliyor.

HAALAND GİDERSE HEDEF OSIMHEN

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre Manchester City'nin ağır yaptırımlarla karşılaşması halinde Erling Haaland'ın takımdan ayrılması gündeme gelebilir. Norveçli yıldızın olası ayrılığında İngiliz devinin golcü arayışına girebileceği ve Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in alternatifler arasında değerlendirilebileceği öne sürüldü. Böylece Manchester City'nin dava sürecinde çıkacak olası bir kararın, Galatasaray'ın transfer gündemini de etkileyebileceği belirtildi.

OSIMHEN İÇİN 75 MİLYON EURO DETAYI

El Nacional'de yer alan haberde Victor Osimhen'in bonservis bedeli 75 milyon euro olarak gösterildi. Manchester City'nin Haaland'ın yerine yeni bir santrfor arayışına girmesi durumunda Nijeryalı yıldızın transfer seçeneklerinden biri olabileceği ileri sürüldü. Ancak Manchester City'nin Osimhen için Galatasaray'a resmi teklif yaptığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GÖZLER DAVADAN ÇIKACAK KARARDA

Manchester City'nin karşı karşıya olduğu dava sürecinin nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmiyor. İngiliz ekibine uygulanabilecek olası yaptırımların Haaland'ın geleceğini etkileyebileceği iddia edilirken Osimhen'in ismi de bu ihtimale bağlı olarak transfer söylentilerine dahil edildi. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızıyla ilgili gelişmelerin, Manchester City'nin dava süreci ve Haaland'ın geleceğine ilişkin kararlarla şekillenebileceği öne sürülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi