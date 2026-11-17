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Brezilya'da üç mahkumun cezaevinden kaçma girişimi beklenmedik şekilde sonuçlandı. Cezaevi duvarını aşmaya çalışan mahkumlardan ikisi karşı tarafa geçmeyi başarırken, üçüncüsü dikenli tellere takıldı. Tellerin arasında mahsur kalan mahkum, görevliler tarafından yakalanarak yeniden cezaevine götürüldü.

DİKENLİ TELLERE TAKILINCA KAÇAMADI

Üç mahkumun birlikte gerçekleştirdiği firar girişiminde, iki kişi cezaevinin güvenlik duvarını aşarak uzaklaştı. Arkadaşlarının peşinden gitmeye çalışan üçüncü mahkum ise duvarın üzerindeki dikenli telleri geçemedi.

FİRAR GİRİŞİMİ YARIM KALDI

Dikenli tellerin arasında sıkışan mahkumun kaçış planı başarısızlıkla sonuçlandı. Cezaevi görevlileri tarafından yakalanan mahkum yeniden içeri götürülürken, duvarı aşan diğer iki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.