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Çarşamba’da evinde ağır yaralanan 71 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti. Kadını darp ettiği öne sürülen oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EVİNDE AĞIR YARALANDI

Orta Mahalle’de dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Nurettin Gürgün’ün birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün’ü evlerinde darp ederek ağır yaraladığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan İftadiye Gürgün, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürgün’ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

23 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Şüpheli Nurettin Gürgün, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gürgün’ün “uyuşturucu madde kullanma”, “kasten yaralama”, “cinsel taciz”, “mala zarar verme” ve “6136 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından toplam 23 suç kaydı bulunduğu, 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisteki sorgulaması tamamlanan şüpheli, bugün Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı