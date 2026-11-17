Annesini döverek öldürdü! 23 suç kaydı varken cezaevinden izinli çıkmışGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun’un Çarşamba ilçesinde, 23 suç kaydı bulunan ve 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 38 yaşındaki Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesi İftadiye Gürgün’ü darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çarşamba’da evinde ağır yaralanan 71 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti. Kadını darp ettiği öne sürülen oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
EVİNDE AĞIR YARALANDI
Orta Mahalle’de dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Nurettin Gürgün’ün birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün’ü evlerinde darp ederek ağır yaraladığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ağır yaralanan İftadiye Gürgün, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürgün’ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.
23 SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Şüpheli Nurettin Gürgün, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gürgün’ün “uyuşturucu madde kullanma”, “kasten yaralama”, “cinsel taciz”, “mala zarar verme” ve “6136 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından toplam 23 suç kaydı bulunduğu, 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polisteki sorgulaması tamamlanan şüpheli, bugün Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi.