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Türkiye'de 2016 yılında kullanılmaya başlanan yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinde ilk geçerlilik süreleri dolmaya başladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor. Süresi dolan belgeler geçersiz hale geleceği için vatandaşların resmi işlemlerde sorun yaşamamak adına yenileme başvurularını zamanında yapmaları önem taşıyor.

10 YILLIK SÜRE DOLMAYA BAŞLADI

NTV'nin haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulaması, 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot uygulama olarak başlatıldı. Yeni kimlik kartları 2 Ocak 2017'den itibaren ülke genelinde yaygınlaştırılırken, yeni tip sürücü belgesi başvuruları da 2 Ocak 2016'da alınmaya başlandı.

Bu süreçte 117 milyon 784 bin 287 kimlik kartı ve 39 milyon 780 bin 88 sürücü belgesi olmak üzere toplam 157 milyon 564 bin 375 başvuru yapıldı.

Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak belirlendi. İlk düzenlenen belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmasıyla birlikte yenileme süreci de başladı.

2026 SONUNA KADAR 487 BİN 596 BELGE YENİLENECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, yıl sonuna kadar geçerlilik süresi sona erecek belgelerin dağılımı şöyle:

- 112 bin 791 kimlik kartı

- 374 bin 805 sürücü belgesi

- 487 bin 596 toplam belge

Süresi dolan belgelerin yenilenmemesi halinde vatandaşlar resmi işlemler sırasında sorun yaşayabilecek.

5 YILDA YAKLAŞIK 59 MİLYON BELGENİN SÜRESİ DOLACAK

Önümüzdeki 5 yıllık dönemde 45 milyon 568 bin 72 kimlik kartı ve 13 milyon 230 bin 620 sürücü belgesi olmak üzere toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek.

Yıllara göre geçerlilik süresi dolacak belge sayıları ise şöyle:

Yıl Yenilenecek belge sayısı

2027 10.804.315

2028 13.671.443

2029 16.476.649

2030 8.376.024

2031 9.470.261

Özellikle 2029 yılında 12 milyon 479 bin 520 kimlik kartı ile 3 milyon 997 bin 129 sürücü belgesinin geçerlilik süresi sona erecek.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinde 10 yıllık sürenin dolmaya başladığını belirtti.

Çiftçi, 2026 yılı sonuna kadar toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşların resmi işlemlerde mağduriyet yaşamamaları için başvurularını zamanında yapmalarını istedi.

KİMLİK VE EHLİYET NASIL YENİLENİR?

Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenilemek isteyen vatandaşlar, randevu.nvi.gov.tr adresinden, e-Devlet üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezini arayarak randevu alabiliyor.

Yenileme ücretleri anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital ödeme kanallarından yatırılabiliyor. Ardından nüfus müdürlüklerine başvuru yapılıyor.

Başvurusu tamamlanan vatandaşların yeni belgeleri, belirttikleri adreslere gönderiliyor.

2026 YILI YENİLEME ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Paylaşılan bilgilere göre, 2026 yılında kimlik kartı yenileme ücreti 220 lira olarak uygulanıyor.

2016 sonrası düzenlenen sürücü belgelerinin yenilenmesi için ise 425 lira vakıf hizmet bedeli ve 1.690 lira değerli kağıt bedeli olmak üzere toplam 2 bin 115 lira ödenmesi gerekiyor.

Belge ücretlerinin ocak ayında yeniden değerleme oranına bağlı olarak artırılması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi