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Bir avcının avladığı yaban tavşanını sergilerken kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tavşanı göstererek "Bir tekeyi daha eledik dağlardan" diyen avcıya çok sayıda kullanıcı sert sözlerle karşılık verdi.

AVINI SERGİLEYEREK BU SÖZLERİ SÖYLEDİ

Avladığı yaban tavşanını sergileyen bir kişinin çektiği video, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerde avcı, öldürdüğü tavşanı göstererek "Bir tekeyi daha eledik dağlardan" ifadelerini kullandı. Avcının hayvanı sergilemesi ve kullandığı sözler, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Videonun paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, avcıyı eleştiren yorumlarda bulundu. Özellikle hayvanların yaşam hakkına dikkat çeken kullanıcılar, avcılığa yönelik tepkilerini dile getirdi.

Paylaşıma yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- "Allah belanı versin."

- "Avcılık spor değil, cinayettir."

- "Ne geçti eline?"

- "Hiç merak etme, bu yanına kalmaz."

- "Doğanın düzenini bozana Allah hesap sormaz mı?"

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi