Avladığı yaban tavşanını paylaştı, sözleri infial yarattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir avcının öldürdüğü yaban tavşanını "Bir tekeyi daha eledik dağlardan" sözleriyle sergilemesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülere öfkelenen kullanıcılar, "Avcılık spor değil, cinayettir" ve "Ne geçti eline?" yorumlarıyla avcıya tepki gösterdi.
Bir avcının avladığı yaban tavşanını sergilerken kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tavşanı göstererek "Bir tekeyi daha eledik dağlardan" diyen avcıya çok sayıda kullanıcı sert sözlerle karşılık verdi.
AVINI SERGİLEYEREK BU SÖZLERİ SÖYLEDİ
Avladığı yaban tavşanını sergileyen bir kişinin çektiği video, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerde avcı, öldürdüğü tavşanı göstererek "Bir tekeyi daha eledik dağlardan" ifadelerini kullandı. Avcının hayvanı sergilemesi ve kullandığı sözler, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Videonun paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, avcıyı eleştiren yorumlarda bulundu. Özellikle hayvanların yaşam hakkına dikkat çeken kullanıcılar, avcılığa yönelik tepkilerini dile getirdi.
Paylaşıma yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
- "Allah belanı versin."
- "Avcılık spor değil, cinayettir."
- "Ne geçti eline?"
- "Hiç merak etme, bu yanına kalmaz."
- "Doğanın düzenini bozana Allah hesap sormaz mı?"