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Fon soruşturması kapsamında 11 Kasım'da tutuklanan hukuk profesörü Ali Paslı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısına göre Paslı'nın, 31 Temmuz 2025 tarihinde Adil Katılım Bankası'nın sermayesinden 1 milyar 844 milyon TL'yi Tera fonlarına yatırdığı, 23 Ekim 2025'te ise söz konusu fonları sattığı belirtildi.

Bu işlemler sonucunda 84 günde 2 milyar 430 milyon TL haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü.

"BEN DE FON MAĞDURUYUM"

Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre savcılık ifadesinde suçlamaları reddeden Paslı, yaklaşık 5-6 yıldır borsada işlem yaptığını ancak yüksek tutarlı yatırımlar gerçekleştirmediğini söyledi.

2026 yılının haziran veya temmuz ayında Tera'nın TLY fonu ile bir para piyasası fonuna toplam yaklaşık 10 milyon TL yatırdığını belirten Paslı, şu ifadeleri kullandı:

"Yukarıda belirttiğim gibi uzun vadeli yatırımcı olduğum için herhangi bir satış söz konusu olmadı. Mevcut haliyle de param içeride kaldığı için fon mağduruyum. Soruşturmaya konu olan manipülatif hisselerde herhangi bir işlemim olmamıştır. Soruşturmada ismi geçen birçok kişiyi tanımıyorum."

"ALİ EMRE BALLI'NIN ÖLÜMÜNDEN SONRA İSTİFA ETTİM"

Adil Katılım Bankası'nda binde bir oranında pay sahibi olduğunu anlatan Paslı, Mart-Ekim 2026 döneminde Dünya Varlık A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yaptığını söyledi.

Şirketin sahibi Ali Emre Ballı'nın ölümünün ardından görevinden ayrıldığını belirten Paslı, "Dünya Varlık Anonim Şirketi'nin sahibi Ali Emre Ballı idi. Onun intiharından sonra ben de bu şirkette bulunmak istemedim ve istifa ettim" dedi.

Paslı, şirkette icrai bir görevinin ve imza yetkisinin bulunmadığını da savundu.

"BANKANIN KURULUŞU İÇİN ORTAK OLDUM"

Ali Emre Ballı ile akrabası Mustafa Yazıcı aracılığıyla tanıştığını belirten Paslı, bankanın kuruluşunda mevzuat gereği beş kurucunun bulunması gerektiği için kendisine ortaklık teklif edildiğini anlattı.

Teklifi kabul ettiğini ancak yönetim kurulu üyeliğini reddettiğini söyleyen Paslı, bankadaki payının çok küçük olduğunu ve finansal işlemler hakkında bilgi sahibi olmadığını ileri sürdü.

Paslı, "Bankanın iş ve işleyişine ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. Özellikle finans tarafını hiç bilmem, nitekim uzmanlık alanımda değil" ifadelerini kullandı.

"BANKANIN İÇİ BOŞALTILMIŞ"

Fon krizinin ardından Ali Emre Ballı'nın banka üzerinden gerçekleştirdiği bazı işlemleri öğrendiğini savunan Paslı, bankanın mali durumuna ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Paslı, "Kesin olmamakla birlikte anladığım kadarıyla Ali Emre Ballı bankanın kuruluş sermayesinde belirttiği parayı Tera fonuna aktarıp buradan bankaya ciddi bir kar etmiştir" dedi.

Bankadan veya fon işlemlerinden herhangi bir kazanç elde etmediğini ileri süren Paslı, "Yine yaşanan olaylardan sonra öğrendiğim kadarıyla bankanın içi boşaltılmış, zarar aşamasında ve devir halinde olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Paslı ayrıca bankanın Tera'dan kredi çekip çekmediğini, söz konusu parayla altın alınıp alınmadığını veya başka yatırımlar yapılıp yapılmadığını bilmediğini söyledi.

"DÜNYA VARLIK DA FONDA KALDI"

Dünya Varlık A.Ş.'nin de fonlardan alım yaptığını belirten Paslı, şirketin bu yatırımları satamadığını öne sürdü.

Şirketin BDDK denetimine tabi olduğunu ifade eden Paslı, "Kesin olmamakla birlikte bildiğim kadarıyla Dünya Varlık Şirketleri de fonlardan alım yapmış olup satım işlemi yapamamış ve içeride kalmıştır" dedi.

PASLI NE YAPMIŞTI?

Hukuk profesörü olan Ali Paslı, fon soruşturması kapsamında 11 Kasım’da tutuklanmıştı. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısına göre Paslı, Adil Katılım Bankası’nın sermayesinden 31 Temmuz 2025’te 1 milyar 844 milyon TL’yi Tera’nın fonlarına yatırdı. Paslı, 23 Ekim 2025’te bu fonları sattı. 84 günde 2 milyar 430 milyon TL haksız kazanç elde etti.

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi