Kanal D'nin Güller ve Günahlar dizisinde Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan Cemre Baysel, bu kez özel hayatıyla dikkat çekti. Bir süredir Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı konuşulan oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ilişki iddialarını doğrulamıştı. Baysel'in ardından Topçu'dan da romantik bir paylaşım geldi.

CEMRE BAYSEL AŞKINI DOĞRULAMIŞTI

Daha önce yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile birliktelik yaşayan Cemre Baysel'in adı bir süredir Emirhan Topçu ile anılıyordu. Magazin muhabirlerinin ilişkiyle ilgili sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" ifadelerini kullanarak aşk iddialarını doğrulamıştı.

EMİRHAN TOPÇU'DAN KALPLİ PAYLAŞIM

Cemre Baysel'in açıklamasının ardından Emirhan Topçu da ilişkisini sosyal medya hesabına taşıdı. Beşiktaşlı futbolcu, Instagram hesabının hikaye bölümünde sevgilisinin A Milli Takım eşofman üstüyle çekilmiş fotoğrafını kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.