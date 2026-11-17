Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve küresel piyasalardaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına yönelik beklentileri de şekillendiriyor. Geçtiğimiz hafta benzine 3 lira 54 kuruş indirim yapılırken, motorin için beklenen fiyat düşüşü gerçekleşmemişti. Yeni haftada ise motorin fiyatlarına ilişkin indirim beklentisi yeniden gündeme geldi.

PERŞEMBE VEYA CUMA GÜNÜ İNDİRİM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorin fiyatlarına ilişkin sektör kaynaklarından edindiği bilgileri aktardı. Aydilek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta benzine 3 TL 54 kuruş indirim yapıldı, motorine indirim sınırdan döndü. Bu hafta sıra motorine geldi. Sektörden güvenilir kaynaklar: 'Motorine, perşembe ya da cuma indirim göründü. Küresel piyasalarda düşüş devam ederse indirim kesin gibi.'"

Açıklamaya göre motorinde indirim ihtimali güçlenirken, fiyat değişikliğinin miktarı henüz netleşmedi.

İNDİRİM KÜRESEL PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİĞE BAĞLI

Motorine yönelik indirim beklentisinde küresel petrol piyasalarındaki fiyat hareketleri belirleyici olacak. Sektör kaynaklarının değerlendirmesine göre düşüşün devam etmesi halinde 19 Kasım Perşembe veya 20 Kasım Cuma günü motorin fiyatlarında indirim yapılabilecek. Ancak henüz kesinleşmiş bir indirim tutarı veya resmi fiyat değişikliği açıklanmadı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

17 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla paylaşılan İstanbul akaryakıt fiyatları şöyle:

Avrupa Yakası

- Benzin: 71,20 TL

- Motorin: 95,20 TL

- LPG: 50,70 TL

Anadolu Yakası

- Benzin: 71,00 TL

- Motorin: 95,10 TL

- LPG: 50,10 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da 17 Kasım itibarıyla paylaşılan litre fiyatları şöyle:

- Benzin: 72,20 TL

- Motorin: 96,40 TL

- LPG: 50,79 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de ise akaryakıt fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

- Benzin: 72,40 TL

- Motorin: 96,60 TL

- LPG: 50,70 TL

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi