İstanbul'un Aydos bölgesinde kaydedilen görüntülerde, ufuk çizgisinin üzerinde beliren yoğun kızıllık dikkat çekti. Gökyüzündeki bulutların arasından yayılan turuncu ve kırmızı tonlar, ortaya çarpıcı bir manzara çıkardı.

GÖKYÜZÜNDE ÇARPICI GÖRÜNTÜ

Hava Forum tarafından paylaşılan görüntülerde, yerleşim alanlarının arkasında yükselen bulutların güneş ışığıyla parlak turuncu renge büründüğü görüldü. Bulutların koyu renkli kenarlarıyla oluşan kontrast, manzaranın etkisini artırdı.

GÖKYÜZÜ NEDEN KIZILA BÜRÜNDÜ?

Aydos'ta görülen kızıllığın, güneş ışınlarının atmosferde kırmızı ve turuncu tonları öne çıkarmasıyla oluştuğu değerlendiriliyor. Güneş ufka yaklaştığında ışınlar atmosferde daha uzun bir yol kat ediyor. Bu sırada mavi ışık daha fazla saçılırken kırmızı ve turuncu tonlar belirginleşiyor. Güneş ışınlarının bulutları alttan aydınlatmasıyla da gökyüzünde bu etkileyici manzara ortaya çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi