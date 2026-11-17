Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar şekillenmeye başladı. Merkez Bankasının güncellenen enflasyon tahminleri ve piyasa beklentilerine göre zam oranının yüzde 7 ile yüzde 8,39 arasında değişebileceği hesaplanıyor. En yüksek senaryoda en düşük memur maaşının 76 bin 116 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 172 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü, ocak ayında maaşlarına yapılacak artışa çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte zam hesaplamalarında ilk tablo ortaya çıkarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu tahminleri de olası maaş artışlarına ilişkin yeni ipuçları verdi. Memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI OLUŞTU

TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı. Bu veriler doğrultusunda yaklaşık yüzde 1,20 enflasyon farkı oluşurken, toplu sözleşme artışıyla birlikte hesaplanan toplam zam oranı yüzde 6,27 oldu. Memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranının belirlenmesi için yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verileri bekleniyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN ZAM ORANINA İLİŞKİN YENİ TAHMİN

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 29,5'e yükseltildi. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Söz konusu senaryoda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkının yüzde 2,78'e, toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranının ise yüzde 7,91'e ulaşabileceği hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,04 olarak açıklandı. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin yüzde 3,21 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 8,37 zam alabileceği hesaplanıyor. Mevcut durumda 70 bin 224 lira olarak belirtilen en düşük memur maaşı, Merkez Bankasının yüzde 7,91'lik zam senaryosuna göre 75 bin 779 liraya yükselecek. Piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda ise en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığının da mevcut 31 bin 527 lira seviyesinden, Merkez Bankası senaryosunda 34 bin 21 liraya, piyasa beklentisine göre ise 34 bin 166 liraya yükselmesi öngörülüyor.

MASADA DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU VAR

Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerine göre 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 olması bekleniyor. Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 7 olarak hesaplanıyor. Böylece en düşük memur maaşının 75 bin 140 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 liraya yükselmesi öngörülüyor. Finansal Kurumlar Birliğinin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,06 olarak yer aldı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyonun yüzde 10,45'e, toplam memur zammının ise yüzde 8,39'a ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 76 bin 116 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 172 liraya çıkabilecek.

POLİS MAAŞI 100 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Olası zam senaryolarına göre bazı kamu görevlilerinin maaşlarında dikkat çeken artışlar yaşanabilecek. Mevcut maaşı 92 bin 618 lira olan polis memurunun aylığı, yüzde 8,37'lik piyasa beklentisinin gerçekleşmesi halinde 100 bin 370 liraya yükselebilecek. Aynı senaryoda 101 bin 242 lira maaş alan başkomiserin aylığı 109 bin 716 liraya ulaşabilecek. Mevcut maaşı 92 bin 166 lira olan uzman öğretmenin aylığının 99 bin 880 liraya, 83 bin 254 lira maaş alan öğretmenin aylığının ise 90 bin 222 liraya çıkması bekleniyor.

DOKTOR, HEMŞİRE VE AVUKATLARIN YENİ MAAŞLARI

Piyasa beklentisine dayanan yüzde 8,37'lik zam senaryosuna göre uzman doktorun 170 bin 730 lira olan maaşı 185 bin 20 liraya yükselebilecek. Profesör maaşının 153 bin 208 liradan 166 bin 32 liraya, mühendis maaşının ise 109 bin 185 liradan 118 bin 324 liraya çıkması öngörülüyor.

Aynı hesaplamaya göre diğer meslek gruplarında beklenen maaşlar şöyle:

- Şube müdürü: 116 bin 75 TL

- Araştırma görevlisi: 111 bin 382 TL

- Avukat: 110 bin 684 TL

- Vaiz: 94 bin 263 TL

- Hemşire: 91 bin 947 TL

- Teknisyen: 82 bin 228 TL

- Üniversite mezunu memur: 79 bin 186 TL

Bu tutarlar mevcut maaşlar üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları yansıtıyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI DA DEĞİŞECEK

Ocak 2027 zammıyla birlikte memur emeklilerinin aylıklarında da artış yaşanacak. Yüzde 8,37'lik piyasa beklentisi esas alındığında, emekli müsteşarın 112 bin 140 lira olan aylığının 121 bin 526 liraya, emekli genel müdürün 99 bin 377 lira olan aylığının ise 107 bin 695 liraya yükselmesi bekleniyor. Aynı senaryoda emekli profesörün aylığı 87 bin 227 liraya, emekli pratisyen hekimin aylığı 74 bin 440 liraya, birinci sınıf emekli kaymakamın aylığı ise 71 bin 365 liraya çıkabilecek. Emekli başkomiserin aylığının 51 bin 884 liraya, emekli polis memurunun aylığının 51 bin 35 liraya, emekli öğretmen ve hemşirenin aylığının ise 49 bin 859 liraya yükselmesi öngörülüyor.

KESİN ZAM ORANI OCAK AYINDA BELLİ OLACAK

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak kesin artış, 2026 yılının kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Şu ana kadar açıklanan veriler ve yıl sonu tahminleri, ocak ayında maaşlarda farklı oranlarda artış yaşanabileceğini gösteriyor. Ancak hesaplanan tutarlar henüz kesinleşmiş maaşları değil, enflasyon beklentilerine dayanan olası senaryoları ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi