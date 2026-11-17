Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eğitim sisteminin tekrar ele alınmasının şart olduğunu söyleyen MHP lideri Bahçeli'den sosyal medya çağrısı geldi. Bahçeli açıklamasında "Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir" ifadelerini kullandı.
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