Şehrin merkezinde 600 koyun! Her yıl aynı şeyi yapıyorlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'nın Nürnberg kentinde yaklaşık 600 koyundan oluşan sürü, kış otlaklarına ulaşmak için şehrin en işlek noktalarından biri olan Hauptmarkt Meydanı'ndan geçti. Her sonbahar tekrarlanan gelenek kapsamında koyunların şehir merkezinden geçişi dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Belediye, sürünün güvenli şekilde ilerleyebilmesi için vatandaşlardan yolları boş bırakmalarını, köpeklerini uzak tutmalarını ve drone uçurmamalarını istedi.
- Çoban Thomas Gackstatter, yaklaşık 600 koyundan oluşan sürüsünü 15 Kasım'da yaz otlaklarından kış otlaklarına götürürken Nürnberg'in tarihi merkezinden geçirdi.
- Sürü her yıl sonbaharda Nürnberg'in doğu ve güneyindeki yaz otlaklarından batıdaki kış otlaklarına göç ediyor ve kış aylarının bir bölümünü komşu Fürth'te geçiriyor.
- Nürnberg Belediyesi, geçiş güzergahındaki yolların boş tutulmasını, köpeklerin sürüden uzak tutulmasını ve drone uçuşlarından kaçınılmasını istedi.
Almanya'nın Nürnberg kentinde 15 Kasım Pazar günü alışılmışın dışında bir manzara yaşandı. Çoban Thomas Gackstatter, yaklaşık 600 koyundan oluşan sürüsünü yaz otlaklarından kış otlaklarına götürürken şehrin tarihi merkezinden geçirdi.
Yaklaşık 10 kilometrelik yolculuk yapan koyunlar, Pegnitz Vadisi'nin doğusundan hareket ederek Wöhrder Wiese çayırını ve Schütt Adası'nı geçti. Ardından Nürnberg'in en önemli noktalarından Hauptmarkt Meydanı'na ulaştı.
HER SONBAHAR AYNI YOLU KULLANIYORLAR
Koyun sürüsü, her yıl sonbahar aylarında Nürnberg'in doğu ve güneyindeki yaz otlaklarından batıdaki kış otlaklarına göç ediyor. Sürünün kış aylarını geçirdiği bölgeler arasında komşu Fürth de bulunuyor.
Çoban Thomas Gackstatter, Almanya'da koyunların bir şehrin merkez meydanından geçtiği tek yerin Nürnberg olduğunu belirtiyor.
BELEDİYEDEN VATANDAŞLARA UYARI
Nürnberg Belediyesi, 28 Ekim'de yaptığı duyuruyla koyunların 15 Kasım'daki geçişi için vatandaşlardan destek istedi.
Sürünün Hauptmarkt Meydanı'na saat 10.00 sıralarında ulaşmasının beklendiğini açıklayan belediye, geçiş güzergahındaki yolların boş tutulmasını istedi.
Vatandaşlardan köpeklerini sürüden uzak tutmaları ve hayvanları ürkütebilecek drone uçuşlarından kaçınmaları da talep edildi.
KOYUNLAR DOĞAL ÇİM BİÇME GÖREVİ GÖRÜYOR
Nürnberg'de koyunlar yalnızca mevsimlik göçleriyle değil, doğanın korunmasına sağladıkları katkıyla da öne çıkıyor.
Yaz boyunca şehirdeki çeşitli yeşil alanlarda otlayan koyunlar, bitki örtüsünün doğal yollarla kontrol edilmesini sağlıyor. Kontrollü otlatma, bitki türlerinin çeşitliliğini artırarak biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı oluyor.
Farklı ırklardan oluşan sürünün dayanıklı yapısı da değişen çevre koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırıyor.
ALMANYA'NIN BAŞKA ŞEHİRLERİNDE DE UYGULANIYOR
Koyunların yeşil alanların bakımında kullanılması yalnızca Nürnberg'e özgü değil. Berlin, Potsdam, Augsburg ve Ulm gibi Alman şehirlerinde de benzer uygulamalar gerçekleştiriliyor.
Bu yöntem sayesinde belediyeler çim biçme maliyetlerini azaltırken çobanlar da giderek daralan açık alanlara rağmen hayvanları için yeni otlaklar bulabiliyor.