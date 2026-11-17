Denizli'de Zolan'ın eski danışmanı Sebzeci dahil 11 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın danışmanı Çağrı Sebzeci’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Zolan döneminde belediyede görev yapan eski yöneticilerin de bulunduğu öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Denizli’de, AK Parti’den seçilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan döneminde görev yapan isimlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Zolan’ın danışmanı da gözaltına alındı.
SABAH SAATLERİNDE OPERASYON
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın danışmanı Çağrı Sebzeci’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
ESKİ BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA
Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında Zolan’ın başkanlığı döneminde Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan eski belediye yöneticileri de bulunuyor.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Soruşturmanın içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.