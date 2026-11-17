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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde golcü arayışları hız kazandı. Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi'den beklediği skor katkısını alamadığı belirtilen sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda fizik gücü yüksek bir santrfor transfer etmek istediği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN RADARINDA GIFT ORBAN VAR

Transfer iddiasına göre Fenerbahçe yönetimi, Amedspor formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Nijeryalı santrfor Gift Orban'ı transfer listesinin üst sıralarına aldı.

Sarı-lacivertlilerin, rakip savunmaları zorlayabilecek ve hücum hattına fiziksel güç katabilecek bir oyuncu aradığı, bu doğrultuda Orban için devre arasında resmi girişimlere başlamayı planladığı belirtildi.

11 MAÇTA 10 GOL, 5 ASİST

Amedspor'un Hoffenheim'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtilen Gift Orban'ın, bu sezon 11 resmi karşılaşmada 10 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyduğu aktarıldı. Toplam 15 gole doğrudan katkı sağladığı belirtilen Nijeryalı futbolcunun performansının Fenerbahçe'nin ilgisini çektiği öne sürüldü.