Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" çıkışına Mustafa Altıoklar'dan destekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Usta oyuncu Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini kullanmasıyla başlayan tartışmaya yönetmen Mustafa Altıoklar da katıldı. Bilginer'e destek veren Altıoklar, yaratıcı kadrosunun tamamına yakını Kürtlerden oluşan bir filmin neden "Türk filmi" olarak adlandırılması gerektiğini sorgulayarak, "Ve siz şimdi bu filme Türk filmi mi diyeceksiniz? Hangi hakla?" ifadelerini kullandı.
- Haluk Bilginer, bir programda kendisine yöneltilen "Türk sineması" ifadesini "Türkiye sineması" olarak düzeltti.
- Mustafa Altıoklar, sosyal medyada paylaştığı videoda Bilginer'in "Türkiye sineması" ifadesine destek verdi.
- Altıoklar, bir filmin hangi ülkenin sinemasına ait olduğunun belirlenmesinde yaratıcı ekibin kimliğinin de dikkate alınması gerektiğini savundu.
Usta oyuncu Haluk Bilginer'in katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Türk sineması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu "Türkiye sineması" diyerek düzeltmesiyle başlayan tartışma sürüyor. Sinemanın kimliğinin nasıl tanımlanması gerektiğine ilişkin farklı görüşlerin ortaya çıktığı polemiğe ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar da dahil oldu.
HALUK BİLGİNER'E DESTEK VERDİ
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Mustafa Altıoklar, Bilginer'in kullandığı "Türkiye sineması" ifadesine destek verdi. Altıoklar, bir filmin hangi ülkenin sinemasına ait olduğunun belirlenmesinde yaratıcı ekibin kimliğinin de dikkate alınması gerektiğini savundu.
"SİZ ŞİMDİ BU FİLME TÜRK FİLMİ Mİ DİYECEKSİNİZ?"
Paylaştığı videoda senaristinden yönetmenine, oyuncularından yapımcısına kadar Kürtlerden oluşan bir film ekibini örnek gösteren Altıoklar, şu ifadeleri kullandı: "Hikayeyi yazan Kürt. Senaryolaştıran Kürt. Yönetmen Kürt. Oyuncu kadrosu Kürt. Yapımcı Kürt, yaratıcı kadronun neredeyse tamamı Kürt. Ve bunların hepsi Türkiyeli Kürtler. Ve siz şimdi bu filme Türk filmi mi diyeceksiniz? Hangi hakla?"
"TÜRK SİNEMASI" TARTIŞMASI SÜRÜYOR
Haluk Bilginer'in "Türk sineması" ifadesini "Türkiye sineması" olarak düzeltmesiyle başlayan tartışma, Mustafa Altıoklar'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Altıoklar'ın çıkışı, sinema eserlerinin ulusal kimliğinin nasıl tanımlanması gerektiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.