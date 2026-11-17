Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

9 yorum · Sen de yaz

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Türk sineması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu "Türkiye sineması" diyerek düzeltmesiyle başlayan tartışma sürüyor. Sinemanın kimliğinin nasıl tanımlanması gerektiğine ilişkin farklı görüşlerin ortaya çıktığı polemiğe ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar da dahil oldu.

HALUK BİLGİNER'E DESTEK VERDİ

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Mustafa Altıoklar, Bilginer'in kullandığı "Türkiye sineması" ifadesine destek verdi. Altıoklar, bir filmin hangi ülkenin sinemasına ait olduğunun belirlenmesinde yaratıcı ekibin kimliğinin de dikkate alınması gerektiğini savundu.

"SİZ ŞİMDİ BU FİLME TÜRK FİLMİ Mİ DİYECEKSİNİZ?"

Paylaştığı videoda senaristinden yönetmenine, oyuncularından yapımcısına kadar Kürtlerden oluşan bir film ekibini örnek gösteren Altıoklar, şu ifadeleri kullandı: "Hikayeyi yazan Kürt. Senaryolaştıran Kürt. Yönetmen Kürt. Oyuncu kadrosu Kürt. Yapımcı Kürt, yaratıcı kadronun neredeyse tamamı Kürt. Ve bunların hepsi Türkiyeli Kürtler. Ve siz şimdi bu filme Türk filmi mi diyeceksiniz? Hangi hakla?"

"TÜRK SİNEMASI" TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Haluk Bilginer'in "Türk sineması" ifadesini "Türkiye sineması" olarak düzeltmesiyle başlayan tartışma, Mustafa Altıoklar'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Altıoklar'ın çıkışı, sinema eserlerinin ulusal kimliğinin nasıl tanımlanması gerektiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

★ Okurların en beğendiği yorum Gerçekler acıtır: Sizin gibilerin kimlere hizmet ettiği çok belli aslında , sizden de beklenen budur şaşırmadık!! Tüm yorumlar (9)

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi