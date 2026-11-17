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Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti.

GÜRLEK’TEN TAZİYE ZİYARETİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz haftalarda kız kardeşini kaybeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye taziye ziyaretinde bulundu. TBMM’deki makamında Bahçeli’yi ziyaret eden Gürlek, 2 Kasım’da yaşamını yitiren Serpil Bahçeli için taziyelerini iletti.

ÇİFTÇİ İLE BASINA KAPALI GÖRÜŞME

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Bahçeli ile görüştü. Bahçeli’nin Meclis’teki makam odasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da hazır bulundu.

Kaynak: AA