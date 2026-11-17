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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen eski kalecisi Berke Özer'in durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Ederson'un başarılı performansı nedeniyle kaleci transferi düşünmeyen yönetimin, milli futbolcunun geleceğine ilişkin gelişmelerin ardından planlarını değiştirebileceği belirtildi.

BERKE ÖZER'E AVRUPA'DAN TALİPLER VAR

Lille'de gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki Berke Özer'in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Son olarak A Milli Takım formasıyla Fransa karşısında başarılı bir performans sergileyen kalecinin Avrupa'dan önemli talipleri olduğu ifade edildi.

Berke'nin menajerinin transfer görüşmeleri için Fransa'ya giderek Lille yönetimiyle temas kurduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin de süreci yakından izlediği aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN YÜZDE 20 PAYI VAR

Sarı-lacivertlilerin Berke Özer'in olası transferinden yüzde 20 pay alma hakkına sahip olduğu öne sürüldü. Fransız basınında yer alan haberlere göre Lille, milli kalecinin bonservisi için 15 milyon euro talep ediyor.

Berke'nin bu bedelle başka bir kulübe transfer olması durumunda Fenerbahçe'nin kasasına 3 milyon euro girebileceği belirtiliyor. Ancak sarı-lacivertli yönetimin bu durumu farklı bir transfer planına dönüştürmeyi değerlendirdiği ifade edildi.

15 MİLYON EUROLUK TRANSFERİ 12 MİLYONA BİTİRME PLANI

Fenerbahçe'nin gündemindeki formüle göre Berke Özer'in bonservis bedelinin 15 milyon euro seviyesinde kalması halinde sarı-lacivertliler transfer için harekete geçebilir.

Yönetimin, yüzde 20'lik satış payını anlaşmada kullanarak transferin net maliyetini 12 milyon euroya düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü. Ancak bu formülün uygulanabilmesi için Lille ile satış payına ilişkin şartlarda anlaşılması gerekiyor.

EDERSON SONRASI İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR

Fenerbahçe'nin Berke Özer planındaki en dikkat çekici ayrıntı ise transferin zamanlaması oldu. Sarı-lacivertlilerin, milli kalecinin bonservisini alması halinde bile oyuncuyu sezon sonuna kadar Lille'de bırakmayı düşündüğü belirtildi. Bu planla Berke'nin düzenli forma giymeye devam etmesi ve ilerleyen dönemde Ederson'un ardından Fenerbahçe kalesini devralması hedefleniyor. Ederson'un mevcut performansından memnun olan yönetimin, böylece hem bugünkü kaleci düzenini korumayı hem de geleceğe yönelik yatırım yapmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi