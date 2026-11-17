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Galatasaray'da milli ara sonrası oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde sakatlık endişesi yaşanıyor. Osimhen ve Leao'nun ardından kaleci Uğurcan Çakır'ın da sakatlanması, sarı-kırmızılı takımın kadro planlamasını etkiledi. A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı karşılaşma öncesinde omzundan sakatlanan deneyimli file bekçisinin son durumuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.