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Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Aleksey Batrakov için transfer iddiaları giderek artıyor. Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Rus futbolcunun, Barcelona ve Bayern Münih tarafından yakın takibe alındığı öne sürüldü.

BARCELONA VE BAYERN MÜNİH TRİBÜNDE OLACAK

İddiaya göre Barcelona ve Bayern Münih'in yetkilileri, Galatasaray'ın 24 Kasım'da Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden izleyecek. İki kulübün temsilcilerinin, Batrakov'un performansını yakından takip ederek genç oyuncu hakkında değerlendirme yapacağı belirtildi.