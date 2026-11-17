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Wisconsin'de yaşanan olayda, üç çocuğuyla birlikte havuza giden kadın, havuz kenarında baygın halde bulundu. Kadın hareketsiz yatarken üç çocuğu herhangi bir yetişkin gözetimi olmadan havuzda yüzmeye devam etti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kadın, bayılmadan önce suyun içindeki çocuklarına tokat attı. Kadının uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edildi.

ESKİ İŞVERENİ KADINI TANIDI

Olayı gören komşulardan biri, kadını daha önce çalıştığı sağlık kliniğinden tanıdı. Komşu, kadını geçmişte iş yerine madde etkisi altında geldiği gerekçesiyle işten çıkardığını öne sürdü.

POLİS MEMURUNUN AİLESİNİ ÖLDÜRTMEKLE TEHDİT ETTİ

İhbar üzerine havuza gelen polis ekipleri, baygın haldeki kadını uyandırdı. Kendine gelen kadın, polis memurlarına bağırarak tepki gösterdi.

Kadın, bir polis memurunun bütün ailesini öldürtmekle tehdit etti. Yaşananlar, kadının üç çocuğunun gözleri önünde gerçekleşti.