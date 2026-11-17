Kontak Araştırma'nın 29 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıklandı. Araştırmada partilerin oy oranlarının yanı sıra olası milletvekili dağılımına ilişkin tahminler de yer aldı.

DEM PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 50'YE GERİLEDİ

Araştırmaya göre DEM Parti, yüzde 50 oy oranıyla Diyarbakır'da ilk sıradaki yerini korudu. Ancak bu sonuç, 2023 milletvekili seçimlerinde Yeşil Sol Parti adıyla alınan yüzde 60,93'lük oy oranının 10,93 puan altında kaldı. Ankette AK Parti yüzde 17,4 ile ikinci sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 10,8 ile üçüncü oldu. CHP'nin oy oranı yüzde 5,4, Zafer Partisinin oy oranı ise yüzde 4,8 olarak ölçüldü.

İŞTE DİYARBAKIR'DAKİ ANKETİN SONUÇLARI

Kontak Araştırma'nın açıkladığı oy oranları şöyle sıralandı:

- DEM Parti: %50,0

- AK Parti: %17,4

- Yeni Parti: %10,8

- CHP: %5,4

- Zafer Partisi: %4,8

- HÜDA PAR: %3,6

- Yeniden Refah Partisi: %2,0

- İYİ Parti: %1,5

- Saadet Partisi: %1,5

- MHP: %1,0

- Diğer: %2,0

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMINDA ÜÇ PARTİ ÖNE ÇIKTI

Araştırmada, bütün partilerin ittifaklar aracılığıyla ülke seçim barajını geçtiği varsayımına dayanan bir milletvekili dağılımı senaryosu da hazırlandı. Bu senaryoya göre Diyarbakır'ın 12 milletvekilliğinin 8'ini DEM Parti, 3'ünü AK Parti ve 1'ini Yeni Parti kazanıyor. Tahmini milletvekili dağılımı şöyle:

- DEM Parti: 8 milletvekili

- AK Parti: 3 milletvekili

- Yeni Parti: 1 milletvekili

Söz konusu dağılım, anket sonuçlarına dayanan varsayımsal bir hesaplama olup kesin seçim sonucu niteliği taşımıyor.

BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET YÜZDE 34,9

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yönelik Haziran 2026'da SAMER tarafından gerçekleştirilen memnuniyet araştırması da kentteki siyasi tabloya ilişkin dikkat çeken veriler ortaya koymuştu. Araştırmaya katılanların yüzde 34,9'u belediye hizmetlerinden memnun olduğunu belirtirken, bu grubun yüzde 5,9'u çok memnun, yüzde 29'u ise memnun olduğunu ifade etmişti. Katılımcıların yüzde 34'ü belediye hizmetlerini orta düzeyde değerlendirirken, yüzde 31,1'i hizmetlerden memnun olmadığını veya hiç memnun olmadığını bildirmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi