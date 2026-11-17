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Asya turu kapsamında Filipinler'e gelen ABD Başkanı Donald Trump, 17 Kasım Salı günü Manila'da ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya'nın oluşturduğu Quad grubunun liderleriyle bir araya geldi.

Hindistan basınından Outlook India'nın aktardığına göre Trump, toplantıda dört ülkenin nadir toprak elementleri alanındaki iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin üretim kapasitesini hızla artırdığını savunan Trump, Çin ile rekabette kısa sürede önemli ilerleme kaydedeceklerini söyledi.

"İHTİYACIMIZ OLAN HER ŞEYE 10 AY İÇİNDE SAHİP OLACAĞIZ"

Trump, nadir toprak elementleri konusunda yaptığı açıklamada, "Söylediklerine göre nadir toprak elementlerinde Çin'i 10 ay içinde yakalayacağız. İhtiyacımız olan her şeye 10 ay içinde sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, yalnızca Washington'un değil, Quad üyelerinin de üretimlerini artırdığını belirterek Japonya ve Hindistan'ın çalışmalarına dikkat çekti.

Trump, ABD'nin nadir toprak elementleri üretiminde önemli miktarlara ulaştığını savunurken Japonya ve Hindistan'ın da aynı yönde ilerlediğini söyledi.

ÇİN'İN KAPASİTESİ ABD'NİN 46 KATINDAN FAZLA

Trump'ın açıklamasının ardından iki ülkenin nadir toprak mıknatısı üretim kapasitesi arasındaki fark dikkat çekti. Paylaşılan 2025 yılı verilerine göre ABD'nin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 4 bin 500 ton, Çin'in ise 210 bin ton seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamlar esas alındığında Çin'in kapasitesi ABD'nin yaklaşık 46,7 katına ulaşıyor. İki ülke arasındaki yıllık kapasite farkı ise 205 bin 500 ton.

ABD'nin yalnızca bu alanda Çin'in mevcut kapasitesine ulaşması için üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 4 bin 567 artırması gerekiyor. Bununla birlikte Trump'ın 10 aylık hedefinin doğrudan mıknatıs üretiminde eşit kapasiteye ulaşmayı mı, yoksa ABD'nin nadir toprak elementlerine yönelik tedarik ihtiyacını karşılamayı mı ifade ettiği net değil.

REUTERS: ABD ŞİRKETLERİ HENÜZ HAZIR DEĞİL

Reuters'ın 27 Temmuz 2026 tarihli araştırması, ABD'nin kritik minerallerde Çin'e bağımlılığını azaltma hedefinin önündeki zorlukları ortaya koydu. Habere göre Trump yönetimi, kritik mineral üretimini ulusal güvenlik önceliği haline getirerek yaklaşık 150 madencilik ve mineral şirketine on milyarlarca dolarlık destek sağladı.

Ancak ABD'deki madencilik ve işleme şirketlerinin, savunma sanayisinde Çin kaynaklı kritik minerallerin kullanımını sınırlandıran 1 Ocak 2027 tarihli düzenlemelere hazırlıkta zorlandığı belirtildi.

Reuters, ABD'nin yerli tedarik kapasitesinin talebi karşılamaması nedeniyle geçmişte şirketlere ithalat kısıtlamalarından muafiyetler tanındığını da aktardı.

ÇİN'İN İHRACAT KISITLAMALARI ABD'Yİ ZORLUYOR

Washington ile Pekin arasındaki nadir toprak elementleri anlaşmazlığı, Trump'ın Çin ziyareti öncesinde yeniden öne çıktı. Reuters'ın 7 Kasım tarihli haberine göre ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile yaptıkları görüşmede Pekin'in daha önce verdiği taahhütleri yerine getirmesini istedi.

ABD yönetimi, özellikle nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin tedarikinde yaşanan sorunların giderilmesini talep etti. Çin tarafı ise Washington'un ticaret kısıtlamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ÇİN İHRACAT KISITLAMALARINI OCAK AYINA KADAR ERTELEDİ

Çin yönetimi, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada bazı nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerindeki muafiyetleri 10 Ocak'a kadar uzattığını duyurdu. Reuters'a göre Pekin, Nisan 2025'te belirli nadir toprak elementlerine ihracat kısıtlamaları getirmiş, aynı yılın ekim ayında bu önlemleri genişletmişti.

Trump ve Şi Cinping arasında Güney Kore'de yapılan görüşmenin ardından bazı kısıtlamalar askıya alınmıştı. Son uzatma kararı, iki ülke arasında kalıcı bir ticaret anlaşması için görüşmeler sürerken alındı.

TRUMP'IN SIRADAKİ DURAĞI ÇİN

Manila'daki Quad toplantısı, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmesi planlanan görüşmenin hemen öncesine denk geldi. İki yıl aradan sonra ilk kez toplanan Quad liderlerinin gündeminde kritik minerallerin yanı sıra deniz güvenliği, yapay zeka, gelişmiş teknolojiler ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi yer aldı. Trump'ın Çin ziyareti sırasında ticaret anlaşmazlıkları ve kritik mineral tedarikinin yeniden ele alınması bekleniyor.

10 AYLIK VAADİN AYRINTILARI HENÜZ AÇIKLANMADI

Trump, ABD'nin nadir toprak elementlerinde Çin'i yakalayacağını söylese de bu hedefin hangi yatırımlarla gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılı bir takvim açıklamadı.

Özellikle nadir toprak mıknatıslarının üretiminde Çin ile ABD arasındaki büyük kapasite farkı dikkate alındığında, Washington'un 10 aylık sürede hangi üretim aşamalarında ilerleme sağlamayı hedeflediği önem taşıyor.

Trump'ın açıklaması, Çin'in kritik mineral tedarikindeki ağırlığını azaltmaya çalışan ABD'nin önümüzdeki dönemde atacağı adımlara yönelik beklentileri artırdı.