Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın İmralı'daki yeni koşullarını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da yeni bir yere geçtiğini belirten Bakırhan, "Çalışma koşulları değişti. Daha hızlı ve verimli çalışması için sekreteryası güçlendirildi" dedi. Bakırhan, sürecin dört aşamadan oluştuğunu belirterek üçüncü aşamada olduklarını söyledi.
- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın İmralı'da yeni bir yere geçtiğini ve çalışma koşullarının değiştiğini, daha hızlı ve verimli çalışması için sekreteryasının güçlendirildiğini bildirdi.
- Bakırhan, sürecin dört aşamadan oluştuğunu ve ilk iki aşamanın (silahların susması, çatışmaların sona ermesi ve diyalog-müzakere zemininin kurulması) geride bırakıldığını, üçüncü aşamada olunduğunu ve dördüncü aşamanın kapısında bulunulduğunu söyledi.
- Bakırhan, kayyum kararları, gözaltılar ve basının susturulmasının barış sürecine katkı değil zarar verdiğini savundu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendiren Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki çalışma koşullarına ilişkin de bilgi verdi.
Öcalan'ın yeni bir yere geçtiğini belirten Bakırhan, "Öcalan'ın yeni yerine geçmesiyle çalışma koşulları da değişti. Bunu buradan açık bir şekilde ifade edeyim. Daha hızlı ve verimli çalışması için de sekreteryası güçlendirildi" ifadelerini kullandı.
"İLK İKİ AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIK"
Yürütülen sürecin dört aşamadan oluştuğunu söyleyen Bakırhan, ilk aşamanın silahların susması ve çatışmaların sona ermesi olduğunu belirtti.
Bakırhan, "Silahlar sustu. Çatışmalar sona erdi. Çok şükür, iki yıldır bir gencimiz yaşamını yitirmiyor. Bu aşama gerçekleşti" dedi.
İkinci aşamanın diyalog ve müzakere zemininin kurulması olduğunu ifade eden Bakırhan, bütün olumsuzluklara rağmen taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
"ÜÇÜNCÜ AŞAMADAYIZ, DÖRDÜNCÜ AŞAMANIN KAPISINDAYIZ"
Üçüncü aşamanın hukuki ve siyasi çerçevenin oluşturulması olduğunu belirten Bakırhan, bu kapsamda Meclis'te komisyon kurulduğunu ve bir yasal düzenleme yapıldığını ifade etti.
Bakırhan, "Eksik de olsa bir yasa geçti. İstenen düzeyde olmasa da bir ilerleme olduğunu kabul etmek gerekir" dedi.
Dördüncü aşamanın ise demokratik siyasetin önünün açılması ve temel hak ve özgürlüklerin sağlanması olduğunu belirten Bakırhan, "İlk iki aşamayı geride bıraktık. Üçüncü aşamanın içindeyiz, dördüncü aşamanın da kapısındayız" ifadelerini kullandı.
KAYYUM VE GÖZALTI UYGULAMALARINI ELEŞTİRDİ
Konuşmasında kayyum kararlarına ve gözaltılara da değinen Bakırhan, barış sürecinde silahsızlanmanın ardından hukuk ve siyasetin ön plana çıkarılması gerektiğini savundu.
Bakırhan, "Barış sürecinde silahsızlanma oluyorsa silahların yerine hukuku ve siyaseti koymak gerekiyor. Barış, siyasi iklim normalleştikçe zemin kazanır. Bugün şahit olduğumuz gibi kayyımlarla, gözaltılarla, basını susturmakla bu sürece katkı değil, zarar veririz" dedi.