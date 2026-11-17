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Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde yaşandığı öne sürülen dışkı olayıyla ilgili tartışmalar sürerken, Sibel Taşçıoğlu'nun ardından Feyza Civelek'ten de açıklama geldi. Hakkında ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Civelek, kendisine yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savunarak hukuki süreç başlattığını duyurdu.

ÖNCE SİBEL TAŞÇIOĞLU KONUŞTU

Kızılcık Şerbeti setindeki bir karavanda insan dışkısı bulunduğu ve olayın sorumluluğunun Sibel Taşçıoğlu'na yüklendiği yönündeki iddialar magazin dünyasında tartışma yarattı. İddiaların ardından Taşçıoğlu'na ait olduğu öne sürülen bazı açıklamalar da yayıldı.

Sessizliğini bozan Taşçıoğlu, kendisine atfedilen sözlerin gerçek dışı olduğunu belirterek böyle bir röportaj vermediğini açıkladı.

Diziden ayrılış sürecine de değinen oyuncu, "Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak benim tercihim değildi. Ayrılığımın arkasında, çalışma sürecinde yaşanan ve mesleki duruşum gereği sessiz kalmayı tercih etmediğim bazı anlaşmazlıklar vardı" ifadelerini kullandı. Taşçıoğlu ayrıca başka bir oyuncunun kişisel ve mahrem konular üzerinden küçük düşürülmesini doğru bulmadığını vurguladı.

FEYZA CİVELEK'TEN DE SERT AÇIKLAMA

Taşçıoğlu'nun açıklamasının ardından dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek de yazılı bir açıklama yayımladı. Hakkındaki iddialara tepki gösteren oyuncu, son günlerde sistematik bir karalama kampanyasının hedefi olduğunu savundu.

Civelek, "Hakkımda son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında, sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının artarak sürdürüldüğüne tanık oluyorum" dedi.

Oyuncu, açıklamasının devamında "Kişilik haklarımı, profesyonel meslek hayatımı hedef alan bu çirkin iddialar bütünüyle gerçek dışıdır" ifadelerine yer verdi.

SUÇ DUYURUSU VE TAZMİNAT DAVASI GELİYOR

Feyza Civelek, hakkındaki iddiaları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Avukatı Ümit Abanoz tarafından yasal işlemlere başlandığını açıklayan oyuncu, suç duyurusunda bulunulacağını ve manevi tazminat davası açılacağını belirtti.

Böylece Kızılcık Şerbeti setindeki dışkı iddialarıyla başlayan tartışmada iki oyuncudan peş peşe açıklama gelmiş oldu.

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