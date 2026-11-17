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Kremlin'de ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirilen görüşmenin görüntülerinde, tercüman Aleksey Sadıkov'un yalnızca söylenenleri çevirmekle yetinmediği görüldü.

Putin'in konuşma ritmini ve vurgularını takip eden Sadıkov, Rus liderin sertleşen ses tonunu ve ifadelerini de İngilizceye aktarırken yansıttı. Tercümanın zaman zaman Putin'in mimiklerini ve el hareketlerini de tekrarlaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Görüntüleri paylaşan kullanıcılar, Sadıkov'un çevirisinin sıradan bir tercümanlık performansından farklı olduğunu belirtti. Bazı kullanıcılar, tercümanın Putin'in yalnızca söylediklerini değil, konuşmasının yarattığı etkiyi de karşı tarafa aktardığını ifade etti.

Hindistan merkezli The Economic Times ve Firstpost da 16-17 Kasım tarihli haberlerinde Sadıkov'un ses tonu, beden dili ve mimikleriyle Putin'in konuşma biçimini yansıtmasına dikkat çekti.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMENİN ÖNÜNE GEÇTİ

Putin ile ABD'li temsilciler arasındaki görüşmeler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik temaslar kapsamında gerçekleştirildi. Ancak görüşmenin siyasi içeriğinden bağımsız olarak tercümanın konuşma tarzı da dikkat çekti.

Sadıkov'un performansı, diplomatik görüşmelerde tercümanların yalnızca kelimeleri değil, konuşmacının vurgularını ve ifade biçimini de karşı tarafa nasıl aktardığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.