Oğlu Eymen'in eğitimi için Dubai'ye yerleşen sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçak yolculuğunda yaşadığı sıkıntıları ve Dubai'deki hava durumunu anlattı.

"ARTIK DUBAİ'YE KÜÇÜK UÇAK VERİYORLARMIŞ"

Oğlu Eymen'in eğitimi için Dubai'ye taşınan Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Dubai'deki hava koşullarından memnun olduğunu belirten Erken, uçuşlarla ilgili duyduğu bir bilgiyi de takipçileriyle paylaştı. Erken, "Arkadaşlar, hava çok güzel Dubai'yi sevenler için. Artık Dubai'ye küçük uçak veriyorlarmış, çok fazla kişi gelmiyor diye" dedi.

"İNŞALLAH BAŞIMIZA BİR ŞEY GELMEZ"

Yolculuk sırasında uyuyamadıklarını ve oğlunun da yorulduğunu anlatan Erken, yaşadığı olumsuzluklara rağmen Dubai'deki havayı beğendiğini söyledi. Ünlü sunucu, "Onun dışında hava gerçekten muazzam. İnşallah bir şey olmaz, başımıza bir şey gelmez. Şu an keyifli gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi