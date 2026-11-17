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Sözcü Tv ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslere düzenlenen polis operasyonunun ardından Sözcü Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın'dan ilk açıklama geldi.

Kayyum kararının kapsamını açıklayan Barkın, "Gazeteye kayyum atanmadı, televizyon ve internet sayfası kayyuma geçti" dedi.

Barkın, Sözcü Yayın Grubunun bütün şirketlerine yönelik arama kararı bulunduğunu ancak kayyum kararının yalnızca Sözcü TV ve Sozcu.com.tr'yi kapsadığını belirtti.

"2016'DA AÇILAN DOSYA DAYANAK GÖSTERİLDİ"

Operasyonun geçmişte açılan bir dava dosyasıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Barkın, şu ifadeleri kullandı:

"2016'da açılmış olan bir dosya vardı. Hepinizin bildiği, Emin Çölaşan'a, Necati Doğru'ya ve Rahmi Turan Bey'e FETÖ'cü suçlamasının yöneltildiği bir dosyaydı."

Barkın, söz konusu davada verilen mahkumiyet kararlarının Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu ve sanıklarla FETÖ/PDY arasında herhangi bir bağlantı tespit edilmediğinin belirtildiğini aktardı.

Yargıtay kararının ardından yerel mahkemenin sanıklar hakkında beraat kararı verdiğini ifade etti.

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"BURAK AKBAY'IN DOSYASI AYRILMIŞTI"

Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki dosyanın diğer sanıklardan ayrıldığını belirten Barkın, Akbay'ın savunması alınamadığı için hakkında hüküm kurulamadığını söyledi.

Barkın, "Ancak o dosyada Burak Akbay ile ilgili husus tefrik edilmişti. Çünkü Burak Bey savunmasını yapmadığı için kendisi hakkında herhangi bir hüküm kurulamamıştı" dedi.

Kayyum kararının da bu ayrılan dosya dayanak gösterilerek alındığını savundu.

"YARGITAY'IN SUÇ GÖRMEDİĞİ DOSYADAN KAYYUM KARARI ÇIKTI"

Barkın, Sözcü gazetesinin yayın faaliyetlerine devam edeceğini, televizyon ve internet yayıncılığının ise TMSF tarafından yürütülmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu için sınırlı açıklama yapabildiklerini ifade eden Barkın, karara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ancak hukuken, Türkiye'deki en yüksek adli yargı mercii olan Yargıtay'ın suç unsuru görmediği ve suç tespitinde bulunmadığı bir dosyadan, bu dosyanın kaynaklık ettiği bir soruşturmadan hareketle böyle bir kayyım kararıyla karşı karşıyayız."

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi