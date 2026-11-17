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Sözcü TV ve internet sitesine TMSF'nin kayyum olarak atanmasının ardından kanalın yayın akışı değişti. Ekrem Açıkel'in sunduğu ve fon skandalının tartışıldığı programın yayını kesilerek yerine "Türkiye'nin Yıldızları" belgeseli ekrana getirildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Burak Akbay hakkında başlatılan yeni soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Sözcü yayın grubuna ait Sözcü TV ve internet sitesine TMSF kayyum olarak atandı.
YAYIN BİR ANDA KESİLDİ
Operasyon sırasında Ekrem Açıkel'in sunduğu, İbrahim Kahveci, Fikret Bila, İsmail Saymaz ve İlhan Cihaner'in fon skandalını tartıştığı programın tekrarı ekrandaydı. Ardından yayın kesilerek ekrana " Türkiye'nin Yıldızları" belgeseli getirildi.
4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Burak Akbay hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet suçlamaları bulunuyor. Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.