MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Eğitim sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Bahçeli, okullarda yaşanan üzücü olayların eğitim kurumlarına yönelik tartışmaları artırdığını belirtti. Eğitimin yalnızca okullara ve öğretmenlere bırakılabilecek bir süreç olmadığını vurgulayan Bahçeli, aile, çevre ve okulun birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

BAKAN TEKİN'E SAHİP ÇIKTI

Son dönemlerde muhalefet tarafından eleştirilen isimlerin başında gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Milli Eğitim Bakanlığımızın Sayın Yusuf Tekin yönetiminde bu noktada önemli çalışmalar yaptığı açıktır. Millî Eğitim Bakanı'nın eğitim sistemini geleneğin ruhu ve günün gerçeğiyle ahenkli bir yaklaşım içinde çözümler aradığı aşikârdır. Şahsına yönelik ortaya konulan bazı sözler sadece bir ezber, kaba propaganda ve hamasettir" dedi.

EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN TOPU KURUMLARA ATTI

Açıklamasında eğitim sisteminin tekrar ele alınması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Tarih, kimlik, kültür, din gibi milletimizin anlam dünyasını oluşturan değerleri yük olarak gösteren, bunlara karşı yabancı ve mesafeli duran düşünme biçimlerinin bize vereceği bir şey yoktur. Kendi tecrübe dünyamızı referans alarak eğitim vermeyip kendi değerler sistemimize uygun davranış beklemek, yanlış öncülden doğru sonuç çıkarma gayretidir ve bu bir gaflettir. Zikretmiş olduğumuz bu sağlam çerçeve bağlamında eğitim sistemimizin sadece kariyer üretme aracı olarak görülmemesi, sorumluluk sahibi, kendisinin ve mensup olduğu milletin değerlerine bağlı, hem talim noktasında yetişmiş hem de terbiye noktasında eksiği olmayan şahsiyetler vücuda getirecek şekilde tekrar ele alınması şarttır. Bu bağlamda atılan adımlar takdire şayandır. Ancak daha da ileriye taşınmalıdır. Belirtilen hususta sorumluluk elbette ki konuyla ilgili yetkiye sahip kurumlardadır" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi