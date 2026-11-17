Eylem Tok’un avukatları, müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Kazada oğlunu kaybeden Özer Aci ise bu girişimin sonuç vermeyeceğini düşündüğünü söyledi.

AVUKATLARDAN MAHKEMEYE DİLEKÇE

Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur’u yurt dışına götüren ve ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok’un avukatları, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sundu. Dilekçede, Tok hakkındaki yakalama kararının kaldırılması talep edildi.

Dilekçede, Tok’un Türkiye’ye dönüş işlemlerini başlatacağı, iade kararına karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği ve duruşmada hazır bulunacağı belirtildi. Avukatlar, müvekkilleri hakkında nakdi teminat ve diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istedi.

“DEVLETİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN ÜSTÜNDE BİR GÜÇ YOKTUR”

Talebi değerlendiren Özer Aci, girişimin sonuç vermeyeceğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

“Şimdi Eylem Tok’un her zaman yaptığı hareketler bunlar. Bugüne kadar ne söyledi, ne yaptı ki? Devletin üstünlüğünün üstünde bir güç yoktur. Burada Eylem Tok, Adalet Bakanlığı üst makamını hiç sayarak alt makamdan bir ricada bulunuyor. Devletler arası bir yazışma var, devletler arası bir teslimat var, devletler arası bir kırmızı bülten var. Bunların hepsini göz ardı edip bir mahkemenin böyle bir şey yapacağını ben sanmıyorum.”

“GEL ADALETE TESLİM OL DEDİM”

Eylem Tok’un mahkeme süreci yaklaştıkça farklı girişimlerde bulunduğunu öne süren Aci, şöyle konuştu:

“ Eylem Tok aralığın ilk haftasına mahkemesi var. O mahkeme yaklaştıkça acaba nasıl bir çıkar elde edebilirim, nasıl bu şeyi kendime çevirebilirim, bu çabalar içerisinde. Bana göre beyhude bir çaba içerisinde bulunuyor. Ben Eylem Tok’a yaklaşık 2,5-3 yıldır şunu sesleniyorum: ‘Gel adalete teslim ol’ dedim. Ama hafife aldılar. Onun bedelini ödüyorlar, ödeyecekler de. Bunun başka çıkarı yok.”

“HER ŞEYİ PARAYLA HALLETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Yakalama kararının kaldırılmasının doğru olmayacağını savunan Aci, “Şu an hapiste, kendisi de bunu belirtiyor. Amerika ne zaman iadesine karar verecek? O zaman gelir, mahkemenin huzuruna çıkar. Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar. Burada da para verilirmiş, teminat yatırılırmış. Türkiye Cumhuriyeti’nde işlerin parayla hallolmadığını hepimiz biliyoruz. Bu iş parayla çözülecek bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

“EYLEM TOK NE ZAMAN İNSANİ BİR DAVRANIŞTA BULUNACAK?”

Adaletin sağlanmasını beklediğini dile getiren Aci, Eylem Tok’tan insani bir yaklaşım beklediğini belirterek, “Ben her zaman adaletli bir şekilde devam etmesini istedim. Parayla adaletin sağlanamayacağını düşünüyorum. Eylem Tok da bunları gördüğü için hala bir yerlerden para lafı ediyor. Eylem Tok ne zaman insani bir davranışta bulunacak, ne zaman empati kuracak? O zaman belki bazı şeylerin düzeleceğine inanıyorum. İnsani davranışta bulunmadığı müddetçe bunların düzeleceğine hiç inanmıyorum” dedi.

“İNSANLIK DERSİ ALMASINI ÖNERİRİM”

Eylem Tok ile karşı karşıya gelmesi halinde ona ilk olarak insanlık dersi almasını söyleyeceğini belirten Aci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben kimseden korkmuyorum, çekinmiyorum. Ona ilk söyleyeceğim şey, bir sürü yerden ders almış fakat bir insanlık dersi almasını öneririm. Her şeyden önce bir insan nasıl davranır, onu öğrenmesini isterim. İnsani davranış bekleyeceğim ama belki nafile bir bekleyiş olacak. Kaçmanın bedelinin ne olduğunu anlarlar inşallah.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı