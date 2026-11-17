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Meksika'nın Ciudad Juárez kentinde ve çevresindeki Juárez Vadisi'nde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, gökyüzünde geniş kanatlara sahip bir siluet görülüyor. UFO araştırmacısı Jaime Maussan tarafından paylaşılan videolardan birinin, bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına ait olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada dolaşıma giren başka bir videoda ise benzer bir şeklin gündüz saatlerinde kentin üzerinde uçtuğu görüldü. Görüntülerdeki canlının tarih öncesi uçan sürüngenlerden biri olabileceği yönündeki yorumlar dikkat çekti.

BİR KÖPEĞE SALDIRDI

Maussan'ın Interestelar programında, 7 Kasım gecesi saat 23.00 sıralarında Ciudad Juárez'in Felipe Ángeles Mahallesi'nde kaydedildiği belirtilen üçüncü bir görüntü yayımlandı.

Programda aktarılan anlatıma göre Fernando Arteaga isimli bir çocuk, gizemli yaratığın bir köpeğe saldırdığını ve hayvanı havaya kaldırmaya çalıştığını gördü. Yaratığın köpeği bıraktıktan sonra havalandığı ve gözden kaybolduğu ifade edildi.

"BAŞKA BİR BOYUTTAN MI GELDİ?"

Görüntüleri inceleyen Jaime Maussan, yaratığın başka bir boyuttan dünyaya gelmiş olabileceği yönünde spekülasyonda bulundu. Bölgenin farklı boyutlara açılan bir geçide ev sahipliği yapıp yapmadığını sorgulayan Maussan, daha önce pterodaktil olarak tanımladığı siluetin aslında bir Pteranodon olabileceğini savundu.

Maussan, yaratığın başının arkasında bulunduğunu düşündüğü çıkıntının ve kanat yapısının bu türle benzerlik gösterdiğini ileri sürdü.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ciudad Juárez Sivil Koruma Müdürü Sergio Rodríguez, tarih öncesi bir canlının görüntülendiği yönündeki iddiaların dayanaksız olduğunu belirtti. Rodríguez, videoların gerçek bir olaya ilişkin kanıt olarak değerlendirilemeyeceğini ve dijital eğlence içerikleri niteliğinde olduğunu ifade etti.

Meksika basınından TV Azteca ise kimlikleri açıklanmayan uzmanların, görüntülerdeki siluetin büyük mavi balıkçıl olabileceğini değerlendirdiğini aktardı. Ancak bu görüşü doğrulayan ayrıntılı bir bilimsel inceleme paylaşılmadı.

66 MİLYON YIL ÖNCE YOK OLDULAR

Görüntülerdeki yaratığın benzetildiği Pteranodon, dinozorlarla aynı dönemlerde yaşamış uçan sürüngenler arasında yer alıyor. Dinozor olmamalarına rağmen onlarla aynı ekosistemleri paylaşan bu canlılar, yaklaşık 66 milyon yıl önce gerçekleşen kitlesel yok oluşta ortadan kalktı.

Modern kuşlardan farklı olarak tüylerle değil, uzamış bir parmak kemiğinin desteklediği deri zarından oluşan kanatlarla uçan bu sürüngenlerin günümüzde yaşadığına ilişkin bilimsel bir kanıt bulunmuyor.