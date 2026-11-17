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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için kadro planlaması sürerken beklenmedik bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Savunma ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetimin, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle yollarını ayırabileceği belirtildi.

NELSON SEMEDO İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin, ara transfer döneminde yabancı stoper ve kanat oyuncusu transfer etmeyi hedeflediği, bu doğrultuda mevcut kadrodaki yabancı futbolcuların durumunu değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, 33 yaşındaki Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile yollarını ayırma ihtimalini gündemine aldığı iddia edildi.