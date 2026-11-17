(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Can Atalay'ın milletvekili seçildikten sonra cezaevinde tutulmasının, Meclis'te görev yapmasının engellenmesinin ve milletvekilliğinin düşürülmesinin hak ihlali olduğuna ve serbest bırakılması gerektiğine hükmettiğini belirtti.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aihm'in Can Atalay hakkında karar verdiğini açıkladı. Baş, Aihm'in Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması nedeniyle Atalay'ın özgürlüğünü koruyacak yargısal güvenceden mahrum bırakıldığına oybirliğiyle hükmettiğini belirterek, şunları kaydetti:

" Aihm, Can Atalay kararını açıkladı. Karar metnine çok açık olarak şunlar yazılmış; Can Atalay'ın milletvekili seçildikten sonra cezaevinde tutulması hukuka aykırıdır. Meclis'te görev yapmasının engellenmesi ve milletvekilliğinin düşürülmesi, hem onun haklarını hem de kendisini seçen halkın iradesini ihlal etmiştir. Can'ın cezaevinde tutulmasının onu susturma ve çoğulculuğu bastırma amacı taşıdığına hükmetmiştir. Can Atalay derhal serbest bırakılmalı ve milletvekilliği görevini yapabilmesini sağlanmalıdır."

"CAN ATALAY'IN DERHAL TBMM KÜTÜĞÜ'NE KAYDI YAPILMALI"

Aihm'nin, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması nedeniyle Atalay'ın özgürlüğünü koruyacak yargısal güvenceden mahrum bırakıldığına oy birliğiyle karar verildiğini vurgulayan Baş, diğer başlıklarda ise bir üye hakimin karşı oyuna karşılık altı oyla karar alındığını belirtti.

Baş, kararın anlamını şu sözlerle anlattı:

"Bir insan mahkemeye başvuruyor, haklı bulunuyor, serbest bırakılması gerekiyor fakat karar uygulanmadığı için cezaevinde kalıyor. AİHM bunun hak ihlali olduğunu tescil etmiş oldu. Buradan tüm siyasi partilere ve özel olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sesleniyorum, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Can Atalay'ın derhal TBMM Kütüğü'ne kaydı yapılmalı, tahliye edilmeli ve yemin edip görevini yapması sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA