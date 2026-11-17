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Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nı Rusya ana karasına bağlayan Kerç Köprüsü, 16 ve 17 Kasım'da düzenlenen saldırılarla hedef alındı. Ukrayna'nın daha önce de saldırılar düzenlediği stratejik köprünün kara yolu bölümünde ağır hasar oluştuğu ve 227 metrelik bir kesimin çöktüğü bildirildi. Rus yetkililer, saldırıların ardından köprüde araç ve tren trafiğini durdurdu.

RUSYA İLE KIRIM ARASINDAKİ STRATEJİK BAĞLANTI

Kerç Boğazı üzerinde bulunan ve 2018 yılında açılan yaklaşık 19 kilometre uzunluğundaki köprü, Rusya'nın Krasnodar bölgesi ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlıyor. Kara yolu ve demir yolu hatlarından oluşan köprü, Rusya açısından hem sivil ulaşım hem de askeri lojistik bakımından stratejik önem taşıyor.

KÖPRÜNÜN 227 METRELİK BÖLÜMÜNDE AĞIR HASAR

16 ve 17 Kasım'daki saldırıların ardından paylaşılan görüntülerde köprünün kara yolu bölümünde büyük hasar oluştuğu görüldü. Yaklaşık 227 metrelik bir kesimin denize çöktüğü bildirildi.

UKRAYNA KÖPRÜYÜ İKİ GÜN ÜST ÜSTE HEDEF ALDI

Rus yetkililerin açıklamalarına göre Ukrayna, 16 Kasım'da insansız hava araçlarıyla Kerç Köprüsü'ne saldırdı. İlk saldırının ardından köprüdeki hasarın sınırlı olduğu açıklandı ve trafik kısmen yeniden başladı.

17 Kasım gecesi köprü ikinci kez hedef alındı. Rusya tarafından atanan Kırım yöneticisi Sergey Aksyonov, yeni saldırıyı doğrulayarak ulaşımın durdurulduğunu duyurdu. Ukrayna ordusu ise ikinci saldırının sorumluluğunu henüz resmi olarak üstlenmedi.

KÖPRÜNÜN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ, ULAŞIM DURDURULDU

İkinci saldırının ardından yayımlanan görüntülerde köprünün kara yolu bölümündeki kemerin ve yolun bir kısmının denize çöktüğü görülüyor. Ancak çökmenin boyutu bağımsız olarak doğrulanamadı. Rus makamları saldırının ardından ulaşımı durdururken, hasar tespit çalışmalarına başladı.

KÖPRÜ RUSYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Yaklaşık 19 kilometre uzunluğundaki Kerç Köprüsü, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım ile Rusya ana karası arasındaki doğrudan kara yolu ve demir yolu bağlantısını sağlıyor.

2018 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılan köprü, Rus ordusunun Kırım'a yönelik lojistik sevkiyatında da önemli rol oynuyor.