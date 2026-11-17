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TMSF’nin kayyum olarak atandığı Sözcü TV ve Sözcü.com.tr’yi yönetecek ismin, son bir yılda kayyum atanan birçok medya kuruluşunun yönetiminde yer alan Hakan Hastaoğlu olduğu öğrenildi.

KAYYUM OLARAK HAKAN HASTAOĞLU ATANDI

Gazete Pencere’nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında TMSF’nin kayyum olarak atandığı Sözcü TV ve Sözcü.com.tr’nin yönetimine Hakan Hastaoğlu getirildi.

HAKAN HASTAOĞLU KİMDİR?

Hakan Hastaoğlu, 2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre internet yazılım sektöründe çalıştıktan sonra Habertürk Televizyonu ve Bengütürk Televizyonu’nda çeşitli pozisyonlarda görev yaptı.

Hakan Hastaoğlu

HABERTÜRK VE SABAH KARİYERİ

Hastaoğlu, Habertürk, Finansgündem ve Sabah gazetesinin internet sitelerinde politika ve ekonomi editörü olarak çalıştı. Kenan Tekdağ’ın yönettiği dönemde haberturk.com’da editörlük yaptı. Uzun yıllar Sabah gazetesinde yazıları yayımlanan Hastaoğlu’nun, çeşitli dergilerde gündem ve teknoloji üzerine haber ve yorumları da yer aldı.

SETA’DA KURUMSAL İLETİŞİM SORUMLUSU OLDU

Hastaoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) kurumsal iletişim sorumlusu olarak da görev yaptı.

İLK KAYYUMLUK GÖREVİ PAYFIX VE FLASH TV

Hastaoğlu’nun kayyum yönetimlerindeki ilk görevi 2025 yılının mart ayında başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’a ait şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Hastaoğlu, bu şirketlere atanan isimler arasında yer aldı. Hastaoğlu ve eski Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı’nın, Payfix’te 14 Mart 2028'e kadar yöneticilik yapacağı belirtildi. Hastaoğlu ve Paşalı’nın Flash TV ve Ekotürk’ün yönetiminde de yer aldığı bildirildi.

HABERTÜRK, SHOW TV VE BLOOMBERG HT

Kara para soruşturması kapsamında TMSF’nin el koyduğu Can Medya’nın yönetimine de Hastaoğlu getirildi. 24 Eylül 2025 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi ilanına göre Hastaoğlu, Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor’un da aralarında bulunduğu kuruluşları yönetecek kurulda yer aldı. Kurulda İbrahim Paşalı, Şeref Safa, Yusuf Öksüzömer, Serdar Karakuş ve Ayşegül Aydoğan Uruş da bulunuyordu. Yönetimin görev süresinin 12 Ekim 2028'de sona ereceği bildirildi.

HALK TV’DE BAŞKAN VEKİLİ

Hastaoğlu, geçen ay Halk TV’ye atanan kayyum yönetiminde de görev aldı. 23 Ekim 2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanına göre, Halk TV’de yönetim kurulu başkanlığına İbrahim Paşalı, başkan vekilliğine ise Hakan Hastaoğlu getirildi. Yeni yönetimin görev süresinin 2029'da sona ermesi öngörülüyor.

SON GÖREVİ SÖZCÜ TV

Hastaoğlu’nun son olarak, bu sabah düzenlenen operasyonun ardından TMSF’nin kayyum olarak atandığı Sözcü TV ve Sözcü.com.tr’nin yönetimine getirildiği öğrenildi.

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi