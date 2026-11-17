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Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma ve dava sürecinin ardından Hollywood'dan uzaklaşan dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, Bahamalar'daki yeni yaşamını anlattı. Kalabalıktan ve kameralardan uzak bir hayatı tercih eden 63 yaşındaki yıldız, zamanının büyük bölümünü kendisine ait adada geçiriyor.

HOLLYWOOD'UN IŞILTISINI GERİDE BIRAKTI

Amber Heard ile yaşadığı hukuki süreç nedeniyle uzun süre sinema dünyasından uzak kalan Johnny Depp, sekiz yıllık aranın ardından yeni filmiyle yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu, kariyerindeki gelişmelerin yanı sıra özel hayatında yaptığı değişikliklerle de dikkat çekti.

Hollywood'un yoğun temposundan uzaklaşan Depp, kendisine daha sakin bir yaşam kurdu. ABD'de aradığı mahremiyeti bulamadığını anlatan oyuncu, Bahamalar'daki evinde huzura kavuştuğunu söyledi.

"KİMSE BANA KAMERA DOĞRULTMUYOR"

The Wall Street Journal'a verdiği röportajda günlük yaşamını anlatan Depp, zamanının çoğunu Bahamalar'da geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün zamanımın çoğunu Bahamalar'da geçiriyorum. Orada tam bir huzur ve sessizlik buldum. Kimse bana kamera doğrultmuyor veya dik dik bakmıyor. 2004 yılında 1940'lardan kalma ahşap evimi aldım. İçine bir resim atölyesi ekledim. Resim, etrafımdaki dünyayı işlememe olanak sağlayan bir sığınak olmaya devam ediyor."

EVİNİN İÇİNE RESİM ATÖLYESİ KURDU

Oyunculuğun yanı sıra resimle de ilgilenen Johnny Depp, Bahamalar'daki evine kendi sanat atölyesini ekledi. Ünlü yıldız, resim yapmanın yaşadıklarını ve çevresindeki dünyayı anlamlandırmasına yardımcı olduğunu anlattı.

2004 yılında Bahamalar'da özel bir ada satın alan Depp, yıllar içinde burayı kendisi için bir kaçış noktasına dönüştürdü. Hollywood'daki yaşamının aksine burada kameralardan ve kalabalıklardan uzak vakit geçirebiliyor.

"KAÇIŞ BENİM İÇİN HAYATTA KALMANIN BİR YOLU"

Johnny Depp, 2009 yılında Vanity Fair dergisine verdiği röportajda da adadaki yaşamının kendisi için önemini anlatmıştı. Zorlu bir karakteri canlandırmasının ardından yaşadığı yorgunluktan söz eden oyuncu, "Kaçış benim için hayatta kalmanın bir yolu" ifadelerini kullanmıştı.

Yıllar sonra da benzer bir yaşamı sürdüren Depp, Hollywood'daki kariyerine devam ederken özel hayatında sessizliği ve mahremiyeti tercih ediyor.